В Раде пожаловались, что Украине нечего противопоставить сериалу "Слово пацана"

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко считает, что украинским властям важно воздействовать на подростков, так как они являются самой большой возрастной группой

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко назвал проблемой то, что Украина не может ничего противопоставить российскому сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте".

По его словам, сериал стал элементом воздействия со стороны РФ на украинских подростков. "С этим сериалом новым, который сейчас популярен, "Слово пацана", <...> конечно, тут есть проблема, что нам нечего противопоставить", - сказал он в интервью агентству "Укринформ", опубликованном на YouTube.

Корниенко считает, что украинским властям важно воздействовать на подростков, так как они являются самой большой возрастной группой. "Я не уверен, что у нас есть сейчас на Украине возможность создать интересный подросткам сериал <...>. Я не помню хороших сериалов для подростков за всю историю независимости, - добавил вице-спикер парламента. - Это огромный вызов, идеологически и стратегически наша страна не видела такого вызова, как перестроить полностью информационно-идеологическую работу со своим гражданами, в первую очередь с молодыми".

Ранее Министерство культуры Украины фактически признало, что сериал "Слово пацана" популярен в стране, а также потребовало прекратить его распространение и продвижение. Украинские пользователи активно обсуждают сериал в социальных сетях на протяжении долгого времени, о нем написал ряд блогеров с большим количеством подписчиков.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жоры Крыжовникова вышел в онлайн-кинотеатрах Start и Wink 9 ноября. Фильм рассказывает о временах перестройки, когда существенным образом менялись нравственные и материальные приоритеты общества. Подростки того времени были предоставлены сами себе и были вынуждены в уличных драках искать свое место в жизни.