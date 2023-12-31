В Кирове отменили развлекательные мероприятия после обстрела Белгорода

Ранее аналогичное решение приняли в Липецке, Тамбове и Воронежской области

ТАСС, 31 декабря. Власти Кирова приняли решение отменить развлекательные мероприятия в связи с обстрелом Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации Кирова Вячеслав Симаков в своем Telegram-канале.

"В сложившейся ситуации принято решение отменить запланированные в Кирове развлекательные мероприятия", - написал он.

Ранее от проведения праздничных мероприятий отказались в Липецке, Тамбове и Воронежской области, сократили праздничную программу в Ижевске и Пензе.