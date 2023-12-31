Парижский Нотр-Дам откроют 8 декабря 2024 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что собор восстановят за пять лет, как и обещали ранее

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара в 2019 году, будет вновь открыт для посетителей 8 декабря 2024 года. С таким обещанием выступил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к французам по случаю наступления нового года.

"Собор Парижской Богоматери откроет свои двери 8 декабря 2024 года. Для Франции это станет годом гордости за всех, кто принимал участие в его восстановлении", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Нотр-Дам будет восстановлен за пять лет, как и было обещано ранее.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Первый камень в его основание заложили в 1163 году при Людовике VII. В 2013 году Собор Парижской Богоматери отметил 850-летие.

Вечером 15 апреля 2019 года в храме начался пожар, огонь удалось полностью потушить утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала на полу собора.