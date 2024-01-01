В России вступил в силу закон о повышении границы призывного возраста до 30 лет

Нижняя граница возраста при этом остается неизменной

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон о повышении до 30 лет верхней границы призывного возраста и отсрочке для граждан, работающих в аккредитованных IT-компаниях, вступил в силу в России.

В начале августа 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Согласно новым правилам, верхняя граница призывного возраста в РФ повышается на три года - с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной.

Исключения

25 июля на заседании Госдумы, где обсуждался законопроект, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что те, кому исполнится 27 до конца 2023 года, под действие новых правил на подпадут.

Кроме того, в другом указе президента России, также от 4 сентября 2023 года, говорится, что отсрочку от призыва на срочную службу предоставляют гражданам, работающим в аккредитованных IT-компаниях, до достижения ими 30 лет.

Другие положения

Также закон дает право главам субъектов РФ в период военного положения и мобилизации, а также в военное время создавать специализированные унитарные предприятия для помощи органам безопасности в обеспечении порядка, в том числе в борьбе с диверсантами и защите госграницы.

Согласно документу, эти структуры получат во временное пользование боевое стрелковое оружие и патроны к нему. Их сотрудники будут иметь право уничтожать и подавлять беспилотники в воздухе, на воде или под водой.

История вопроса

С идеей изменить границы призывного возраста выступил в конце 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу. На итоговой коллегии Минобороны он предложил "при комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет". При этом были объявлены планы увеличить численность военнослужащих РФ до 1,5 млн человек. Путин поддержал предложение.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в июне. Согласно тексту документа на этом этапе, призывной возраст в 2024 году предлагалось установить от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

Однако при подготовке законопроекта ко второму чтению в него были внесены поправки, отменяющие повышение нижнего порога призывного возраста. Картаполов объяснил это тем, что "очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет". Поправки были поддержаны Госдумой и Советом Федерации.