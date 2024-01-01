Первому государственному информационному агентству России ТАСС исполнится 120 лет

Генеральный директор Андрей Кондрашов отметил, что главной задачей организации всегда была защита интересов страны на информационном поле

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Информационному агентству России ТАСС - первому единому органу распространения официальной информации страны - 1 сентября 2024 года исполнится 120 лет. Агентство ведет историю с Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА), первым рабочим днем которого стало 1 сентября 1904 года.

"2024 год будет для ТАСС знаковым - нам исполнится 120 лет. Мы гордимся своей историей - на всем ее протяжении мы ни разу не приостанавливали и не прекращали работу, сохраняя статус и функции центрального государственного информационного агентства. Главной задачей ТАСС всегда была и остается защита интересов страны на информационном поле. Так было в Российской империи, в тяжелейшие периоды Гражданской и Великой Отечественной войн, в СССР, в наши дни. С момента основания ТАСС верен своей миссии - оперативно сообщать достоверную и точную информацию о важнейших событиях в России и мире", - отметил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

В числе целей агентства - освещение государственной политики и общественной жизни России, сохранение общественно-исторического и культурного наследия страны, обмен информацией и сотрудничество с мировыми, национальными и региональными информационными агентствами, СМИ, творческими и общественными организациями.

Об агентстве

Сегодня ТАСС - одно из самых цитируемых информационных агентств России, ежедневно выпускает около 3 тыс. сообщений на шести официальных языках ООН (английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском) и в среднем 700 фото- и видеоматериалов от собственных корреспондентов в России и за рубежом, формируя целостную и объективную картину событий в стране и мире.

Региональные информационные центры ТАСС в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России, а также 57 представительств в 52 странах позволяют оперативно получать и распространять актуальную и верифицированную информацию о происходящем в стране и мире среди максимально широкой аудитории. ТАСС - единственное СМИ, у которого есть собственный корпункт на Международной космической станции.

Сайт tass.ru - одна из крупнейших сетевых медиаплощадок России. Агентство выпускает 70 новостных лент и тематических сервисов. Контент ТАСС представлен во всех доступных в России социальных сетях.

Медиабанк ТАСС насчитывает около 50 млн единиц контента. Это современные новостные фото и видео от корреспондентов ТАСС в России и за рубежом, а также материалы российских и зарубежных партнеров агентства, стоковые работы, инфографика и архивные снимки с конца ХIХ века.

Под брендом ТАСС развиваются современные медиаресурсы и цифровые проекты. В их числе информационно-познавательный проект "Это Кавказ", рассказывающий о людях и жизни на Северном Кавказе, а также проект "Ньюм и ТД", ориентированный на детскую и подростковую аудиторию.

Ежегодно ТАСС проводит более 1,5 тыс. мероприятий для прессы, а также выступает организатором крупнейших бизнес-мероприятий, привлекая к сотрудничеству ключевых экспертов, лидеров мнений, первых лиц государства и бизнеса, деятелей науки и культуры. Также агентство поддерживает партнерские отношения более чем с 200 СМИ из 112 стран, принимает участие в работе крупнейших мировых и региональных медийных объединений.

Генеральный директор ТАСС является председателем Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ). Представитель ТАСС возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, входит в состав Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникациям и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В агентстве работает около 1,8 тыс. человек. В 2023 году сотрудники ТАСС получили около 300 наград.