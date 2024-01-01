В Москве минимальная зарплата превысила 29 тыс. рублей

Она выросла на 18,5%

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Минимальный размер заработной платы в Москве составил почти 29,4 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Установить размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года в размере 29 389 рублей", - говорится в тексте соответствующего соглашения между правительством Москвы, столичными объединениями профсоюзов и работодателей.

Как отмечается в документе, размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную законодательством РФ, и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда), включая тарифную ставку (оклад) или оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением ряда выплат.

"Настоящее соглашение распространяется на работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, присоединившихся в порядке, предусмотренном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации", - подчеркивается в опубликованном документе.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отмечал, что по сравнению с 2023 годом минимальная зарплата в столице в 2024 году вырастет на 18,5% и превысит федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 1,5 раза.

Согласно постановлению правительства Москвы от 20 декабря 2022 года, с 1 января 2023 года в столице РФ для трудоспособных граждан был установлен МРОТ в размере 24 801 рубль.