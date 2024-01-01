В Омской области участникам СВО компенсируют 30% всех расходов на коммуналку

Получить компенсацию могут также их жены, родители и дети

ОМСК, 1 января. /ТАСС/. Правительство Омской области ввело с 1 января 2024 года компенсацию 30% всех расходов на коммунальные услуги, включая капремонт, для участников специальной военной операции (СВО) из региона и членов их семей. Об этом рассказал ТАСС губернатор Виталий Хоценко.

"Эта мера поддержки вступила в действие с 1 января. Мы находим новые способы поддержать наших ребят, которые защищают страну на специальной военной операции, их семьи. Эту политику мы будем продолжать и дальше", - сказал Хоценко.

Получить компенсацию могут также проживающие с участниками СВО супруги, родители, дети, находящиеся на иждивении дети. Как рассказали ТАСС в пресс-службе омского Минтруда, для этого необходимо обратиться в один из многофункциональных центров региона. По заявлению будет возмещено 30% всех коммунальных затрат, включая содержание жилья, капремонт, отопление, электроснабжение и так далее.

Ранее губернатор в интервью ТАСС рассказал, что в Омской области, помимо 20 обязательных мер поддержки участников СВО по линии "Единой России", добавлено почти столько же дополнительных региональных мер. Как отметил глава региона, каждые две недели областное правительство находит новые способы поддержать военнослужащих и их семьи, эта работа будет продолжена. В середине сентября власти приняли решение предоставлять ветеранам СВО, отмеченным орденами РФ, и членам семей погибших военных бесплатный земельный участок для ведения сельского хозяйства или садоводства.