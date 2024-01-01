Жители ЛНР с 1 января могут получить до 350 тыс. рублей соцподдержки

Размер госпомощи определяется в зависимости от вида заключенного соцконтракта

ЛУГАНСК, 1 января. /ТАСС/. Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) с 1 января 2024 года могут получить до 350 тыс. рублей социальной помощи на ведение бизнеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

"Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в виде единовременного и (или) ежемесячного социального пособия и может быть реализована на получение дополнительного образования, развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. <…> В рамках мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности - до 350 тыс. рублей", - сообщили в министерстве.

Там также отметили, что размер государственной социальной помощи устанавливается в зависимости от вида заключаемого соцконтракта. На поиск работы жители республики могут получить до 30 тыс. рублей, ими можно оплатить профобучение или получение дополнительного образования. Размер выплат для ведения личного подсобного хозяйства составляет до 200 тыс. рублей. При этом жителям региона, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, предоставляется ежемесячная или единовременная выплата в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в ЛНР. "Целью этого закона прежде всего является предоставление помощи малообеспеченным гражданам и семьям с детьми для дальнейшего стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации", - отметили в региональном Минтруде.

7 декабря 2023 года глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что оказавшиеся в сложной жизненной ситуации жители региона с 1 января 2024 года смогут использовать социальную помощь государства для поиска работы, ведения бизнеса или личного подсобного хозяйства. По его словам, средства для упомянутых социальных выплат будут выделяться из федерального и регионального бюджетов.