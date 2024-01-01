В Абхазии заявили об ожидании от 2024 года добрых перемен

Президент республики Аслан Бжания отметил, что в стране продолжают восстанавливать инфраструктуру, развивать сельское хозяйство и бизнес, помогать пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

СУХУМ, 1 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания в своем новогоднем обращении к соотечественникам заявил, что ожидает от наступившего 2024 года добрых перемен.

"Мы с надеждой встречаем этот праздник, подводим итоги прошедшего года, чтобы сделать уверенный шаг вперед и направить свои усилия на достижение новых целей. Но прежде всего мы ожидаем от грядущего года добрых перемен, стремимся обеспечить хорошее будущее нашей Родине и нашим семьям. Для этого прилагаются все возможные усилия", - сказал президент.

"Несмотря на все сложности уходящего года, мы продолжаем строить свое государство, восстанавливать инфраструктуру, обучать детей, развивать село и бизнес, лечить больных, помогать пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, всячески улучшать свою жизнь. Каждый из нас хочет быть уверенным в завтрашнем дне, иметь хорошее самочувствие и жить в достатке", - добавил Бжания.

Чтобы достичь этих простых, но в то же время сложных в реализации целей, по словам президента, нужно "уметь объединять и преумножать свои усилия на благо народа и республики". "Для страны важен и ценен каждый из нас", - сказал он.

Уходящий год, по словам Бжании, "ознаменован двумя важными датами: 30-летием со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летием со Дня международного признания независимости и суверенитета Абхазии". "Мы взрослеем как государство, и несмотря на возникающие порой разногласия, я верю в силу и дух нашего народа. В сложные для страны времена мы объединялись, что приводило нас к победе. Я убежден, что мы будем и впредь совместно улучшать и выстраивать наш общий дом - Республику Абхазия", - подчеркнул он. Президент Абхазии пожелал соотечественникам "крепкого здоровья и исполнения всех желаний, сплоченности, дружбы, благополучия".