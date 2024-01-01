Жители Калининграда последними в России встретили Новый год

Он наступил в 01.00 по мск

КАЛИНИНГРАД, 1 января. /ТАСС/. Новый 2024 год наступил на всей территории России. Последними в 01:00 мск его встретили жители Калининградской области, где в это время полночь, большинство отмечает праздник дома, в кругу семьи.

"Массовых мероприятий и фейерверков в новогоднюю ночь в Калининграде не планировалось изначально и не будет", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации города, заметив, что это семейный, домашний праздник.

Для массовых мероприятий на открытых площадках не подходит и погода. В новогоднюю ночь по области пройдут дожди со снегом, сообщили в калининградском Гидрометцентре. "Шторма не будет, но будут осадки - дождь, дождь со снегом, мокрый снег. Температура воздуха от плюс одного до плюс трех градусов. Для прогулок погода будет некомфортной", - сказал представитель метеослужбы.

Тем не менее, небо над самым западным областным центром страны озарилось сотнями вспышек фейерверков, выпущенных жителями города. Город украсился новогодними гирляндами, на улицах установлены порядка 100 искусственных и живых елей. Самая большая высотой 18 м возвышается на городской площади Победы.

С поздравлениями к жителям и гостям региона обратился губернатор области Антон Алиханов. "Наступающий 2024 год объявлен в России Годом семьи. Семья - это главная ценность в жизни каждого человека. Мы сильны любовью, поддержкой и заботой своих родных. Желаю вашим семьям мира и взаимопонимания, пусть в каждом доме звучит детский смех, пусть будут здоровы наши родители", - сказал глава региона.

Алиханов предложил вспомнить об участниках специальной военной операции. "Прошу за новогодним столом обязательно произнести тост за наших ребят - участников специальной военной операции и, конечно, за Победу. Они сейчас защищают нашу страну, нашу свободу и мир вдалеке от Калининграда. Но мы вместе с ними. Спасибо вам, наши воины", - сказал он.

Калининградская область отделена от остальной территории страны сухопутными границами Литвы и Польши и международными морскими водами. Здесь живет чуть более 1 млн человек, но вот уже несколько лет подряд еще более миллиона туристов в год приезжают отдыхать на российское побережье Балтики. В 2023 году здесь побывали больше 2 млн человек, и их число будет увеличиваться, отмечают в областном правительстве.

В дни новогодних каникул в область в этом году приедут около 62 тыс. туристов, прогнозируют в областном министрестве по культуре и туризму. В праздничные дни для жителей и гостей региона организованы больше 200 культурных мероприятий от ежедневного шествия Дедов Морозов в курортном Зеленоградске на берегу Балтики до игровых маршрутов "В поисках новогоднего настроения" и концертов в учреждениях культуры. В Калининграде и Светлогорске проходит семейный фестиваль "Зимние каникулы на Балтике", впервые организованный к новогодним каникулам.