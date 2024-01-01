В Китае прошел первый в 2024 году подъем государственного флага

Церемония состоялась на площади Тяньаньмэнь в Пекине

ПЕКИН, 1 января. /ТАСС/. Подъем государственного флага КНР, первый в 2024 году, прошел на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Церемония, за которой наблюдали многочисленные горожане и гости китайской столицы, транслировалась по Центральному телевидению Китая.

Новогодняя ночь прошла в Пекине без использования фейерверков и хлопушек, так как это повсеместно запрещено. Китайцы в массе наступление Нового года не отмечают, за исключением студенческой молодежи. Елки и новогоднюю символику можно увидеть только в крупных отелях, где живут иностранные туристы.

Смену года отметили мерными ударами в Большой колокол одноименного пекинского храма.

Государственные СМИ транслируют новогоднюю речь председателя КНР Си Цзиньпина. Глава государства и Центрального комитета правящей Коммунистической партии Китая заявил, что Китай будет заниматься в 2024 году дальнейшим укреплением собственной экономики, одновременно выполняя свои обязанности в мире в качестве великой державы.