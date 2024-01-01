На Чукотке прогнозируют сильную метель

Порывы ветра могут достигнуть 24 м/с

ТАСС, 1 января. Синоптики прогнозируют сильную метель в Анадыре и в Анадырском районе на Чукотке, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Чукотского УГМС.

"1 января 2024 года ночью в ГО Анадырь и Анадырском МР прогнозируются порывы ветра до 24 м/с с низовой метелью", - говорится в сообщении.

Во время прохождения циклона возможно возникновение ЧС, связанных с нарушениями в работе ЖКХ, электроснабжения, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Будет затруднена работа автомобильного транспорта, возможны нарушения в работе авиации.

Спасатели рекомендуют не покидать пределы населенного пункта, не выходить, не выезжать на лед, остерегаться обрыва проводов, падения опор.