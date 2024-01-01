Десантники исполнили мечту школьника из Кременной, пригласив его в Рязанское училище ВДВ

Приглашение ребенку вручили Дед Мороз и Снегурочка, приехавшие на бронеавтомобиле "Тигр"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Командование и выпускники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) исполнили мечту школьника из Кременной в ЛНР и пригласили его на экскурсию в училище. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Командование и выпускники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова помогли школьнику из прифронтовой Кременной исполнить его мечту, пригласив его на экскурсию в училище, в Рязань <…>. Приглашение школьнику вручили лично Дед Мороз и Снегурочка, приехавшие к нему на специальном бронеавтомобиле "Тигр", - говорится в сообщении.

Ярослав мечтает стать военным и в письме Деду Морозу написал, что хотел бы побывать в десантном училище, о котором узнал от российских десантников, помогавших его семье во время боев за Кременную.

"Мы узнали о мечте мальчика и попросили Деда Мороза передать ему от командования училища и от его выпускников приглашение на экскурсию" - рассказали в командовании РВВДКУ.