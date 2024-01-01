Главный храм в Японии в первый день Нового года посетили тысячи человек

В связи с большим наплывом людей на территории храмового комплекса работают усиленные наряды полиции

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Тысячи жителей Японии в первый день Нового года посетили считающийся главным в стране синтоистский храм Мэйдзи, расположенный в Токио, передает корреспондент ТАСС.

Теплая погода - температура воздуха в японской столице держится на отметке плюс 11 градусов - способствовала большой посещаемости храмового комплекса, разместившегося на обширной территории парка в районе Сибуя. Среди пришедших в первый день Нового года в Мэйдзи не только японцы, но и множество иностранцев - Япония в 2023 году отменила все въездные ковидные ограничения. В связи с большим наплывом посетителей на территории парка работают усиленные наряды полиции, которые через громкоговорители призывают людей подолгу не задерживаться на одном месте, чтобы не создавать столпотворений.

Выстроившись в длинные очереди, люди ждут возможности, согласно обычаю, бросить к подножию храма монеты и попросить что-то взамен у богов. При этом считается важным не только проговорить в мыслях свое имя, но и точный адрес, чтобы боги по ошибке не исполнили желание для другого человека с таким же именем. Местные жители также приносят на сжигание храмовые обереги, приобретенные в прошлом году, и покупают взамен новые в храмовых лавках.

В храме Мэйдзи в 2020 году по случаю 100-летия святилища завершилась масштабная реконструкция. В частности, в рамках модернизации заменили известные деревянные ворота высотой 7,45 м у южного входа в святилище - популярной для фотографирования локации как среди местных жителей, так и у туристов. Храм Мэйдзи возвели через восемь лет после смерти императора Мэйдзи - известного реформатора, проведшего страну через политическую, социальную и индустриальную революции.