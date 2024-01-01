Мишустин заявил, что прошедший год сплотил россиян и научил преодолевать вызовы

Премьер-министр РФ пожелал россиянам крепкого здоровья, исполнения желаний и благополучия

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством и отметил, что уходящий год был насыщен многими важными для России событиями, сплотил жителей страны и научил преодолевать вызовы. Текст поздравления опубликован на сайте правительства.

"Для нашей страны уходящий год был насыщен многими важными событиями. Он еще больше сплотил нас, научил преодолевать вызовы, строить масштабные планы, добиваться поставленных целей", - говорится в тексте поздравления.

Премьер отметил, что в каждом доме, каждой семье эти праздники наполнены особым душевным теплом, положительными эмоциями, яркими впечатлениями. "Они дарят нам радость встреч с родными и друзьями, напоминают о семейных ценностях, любви к отчему дому, к своей Родине", - подчеркнул он.

Мишустин пожелал россиянам крепкого здоровья, исполнения желаний и благополучия. "Пусть наступающий 2024 год станет успешным, укрепляя в нас веру в себя и свои собственные силы", - заключил премьер.