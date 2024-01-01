Сибирские шаманы предсказали России победу в СВО в 2024 году

Как считает шаманка Галина Талтаева-Мелехова, Россия приобретет еще больший авторитет в мире и объединит вокруг себя многие страны ближнего и дальнего зарубежья

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Мир в 2024 году столкнется с рядом катаклизмов, а Россия победит в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказали опрошенные ТАСС шаманы из Сибири.

"Следующий год будет тяжелым в плане разных катаклизмов. Особенно, все, что связано с водой: наводнения, подтопления. Если про спецоперацию говорить, то она закончится к осени, нашей победой, конечно", - считает верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол.

Алтайский шаман Артем Игнатенко уверен, что глобальные катастрофы в 2024 году не коснутся России. Он напомнил, что Сталинградская наступательная операция в годы Великой Отечественной войны носила название "Уран" и победа в СВО тоже будет связана с этой планетой.

"В этом году Уран вступит с Нептуном в ситуацию, где будет перелом. В июле произойдет перелом. Дальше уже мы будем идти к чистой победе. Победа будет за нами. Это как после Сталинграда, после него мы шли уже к победе", - подчеркнул Игнатенко.

Шаманка из Горной Шории Галина Талтаева-Мелехова отметила, что "в августе Россия поставит точку и <...> докажет всему миру, что последнее слово за Россией".

По ее словам, в 2024 году Россия приобретет еще больший авторитет в мире, объединив вокруг себя многие страны ближнего и дальнего зарубежья. Она уверена, что в стране будет строиться много разных заводов, получат развитие космонавтика и сельское хозяйство.

Предсказания якутских шаманов

Якутская шаманка Мария Николаева - Санаайа отмечает, что Россия "движется в правильном направлении положительной энергетики". "Наиболее благоприятное время - весна, это время очищения, мира, увеличения рождаемости, постепенного укрепления финансовой стабильности", - рассказала победительница первого конкурса "Экстрасенс Якутии".

По ее словам, в 2024 году "великий могучий дух проснется и разрушит планы недружественных стран". "В политике появятся новые имена из народа. В 2024 году большое развитие получат сельское хозяйство и освоение природных ресурсов", - отметила Санаайа.

Шаман из Якутии Дархан Никифоров прогнозирует масштабные изменения во многих сферах жизни. "Год будет непростой, будет много переломных моментов в российской и мировой истории. Все сложится в нашу пользу, если быть сплоченными и сильными духом, не бояться изменений. 2024 год пройдет под знаком нахождения компромиссов и коммуникации, переговоров", - считает Никифоров.

Шаман считает, что в Год дракона, который считается одним из самых влиятельных и мистических знаков, нужно уделять внимание развитию духовности. "Внимание следует концентрировать не на внешних факторах, а на внутренних, внутренний диалог позволит преодолеть испытания", - уверен он.