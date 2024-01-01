В России впервые установили требования для систем, исключающих пожары в музеях

В ведомстве отметили, что в этом случае оснащение помещений обычной автоматической системой пожаротушения не требуется

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. МЧС России впервые разработало требования для систем, исключающих пожары в музеях и архивах, свод правил вступает в силу 1 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства.

Принцип действия данных систем защиты основан на снижении концентрации кислорода в помещении, что исключает возможность возникновения пожара. В первую очередь они будут использоваться в музеях, архивах и на объектах культурного наследия.

"Свод правил "Системы предотвращения пожара. Системы с использованием пригодной для дыхания гипоксической атмосферы. Нормы и правила проектирования" утвержден приказом МЧС России и начнет действовать с 1 января 2024 года", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что документ устанавливает требования к проектированию системы предотвращения пожара. "Это достигается путем создания и непрерывного поддержания в помещении атмосферы с пониженно концентрацией кислорода. В таких условиях даже при наличии источника зажигания не происходит возгорания горючих веществ и материалов", - пояснили в министерстве.

Также в МЧС отметили, что в этом случае оснащение помещений обычной автоматической системой пожаротушения не требуется. Применять эти обновленные системы могут на объектах со специализированным персоналом и с использованием средств индивидуальной защиты.

Ранее проектирование подобного рода систем велось на основании положений соответствующих стандартов организаций, отмечали в МЧС.