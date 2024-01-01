В парке Волгограда в праздничные дни пройдут забег с елками и турнир по валенкоболу

В Резиденции Деда Мороза парка организуют благотворительные праздники для детей

ВОЛГОГРАД, 1 января. /ТАСС/. Центральный парк культуры и отдыха Волгограда подготовил к новогодним праздникам сразу несколько премьерных семейных мероприятий, среди которых спортивный забег с елками и турнир по футболу в валенках. Об этом сообщил ТАСС директор парка Андрей Еркин.

"Впервые в Волгограде в новогодние праздники состоятся два спортивных мероприятия - забег с елками и турнир по валенкоболу. 1 января волгоградцев и гостей города приглашают пробежать дистанцию 1 км с елками - любого размера, искусственными или настоящими. А 6 января в парке пройдет турнир по валенкоболу - настоящая зимняя игра. Команды будут играть в футбол в валенках, победители получат призы от парка", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, помимо этих премьерных событий, парк подготовил для жителей и гостей Волгограда разнообразную программу. Так, у главной городской елки с 2 по 8 января будут организованы интерактивные бесплатные мероприятия для детей. В Резиденции Деда Мороза парка пройдут в том числе благотворительные праздники для детей из многодетных семей, детей с инвалидностью, воспитанников социально-реабилитационных центров, малоимущих, членов семей участников спецоперации. Кроме того, зимой в центральном парке есть каток под открытым небом, который работает даже в плюсовую температуру, а также снежные горки, прокатиться на которых можно даже в бесснежную погоду. В этом году в преддверии новогодних праздников в парке появился автодром площадью 1,5 тыс. кв. м, аттракцион будет работать круглогодично в любую погоду.

По данным администрации Волгограда, благоустройство муниципального парка культуры и отдыха проходит без привлечения бюджетных денег в рамках соглашения с инвестором ООО "Парк". Компания за счет собственных средств обновила пешеходную сеть, оборудовала рекреационные зоны для семейного отдыха, в том числе колесо обозрения и водоем, а также выполнила другие мероприятия по модернизации парковой инфраструктуры. Одно из ключевых условий инвестсоглашения - обеспечение свободного бесплатного посещения парка для всех желающих.

