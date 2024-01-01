Сальдо: эвакуированные жители Херсонщины по возвращении в регион выходят на прежнюю работу

Глава региона отметил, что несмотря на то, что люди уже приобрели жилье в других областях по сертификатам, их надо где-то временно расселять

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Жители Херсонской области, возвращающиеся в регион после эвакуации, зачастую выходят на свою прежнюю работу, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Процесс возвращения эвакуированных херсонцев на малую родину продолжается. Люди приезжают - чаще всего на работу. Многие - в те же организации, в которых они работали раньше, до эвакуации. Только теперь эти учреждения или предприятия расположены на левобережье", - сказал Сальдо.

Он отметил, что, "хотя люди часто уже приобрели жилье на большой земле по сертификатам, людей надо где-то временно расселять". "Так и живем - Херсонщина стала, так сказать, территорией великого переселения народов в миниатюре", - добавил губернатор региона.

Жители Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшие место жительства, до 1 декабря могли получить жилищные сертификаты и социальную выплату на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках. Сертификаты выдавались на семью и рассчитывались исходя из стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем России. Заявление на погашение сертификата можно подать до 2 апреля 2024 года.