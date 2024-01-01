В ЛНР после непогоды почти полностью восстановили подачу электричества

Без света в регионе остаются около 600 абонентов

ЛУГАНСК, 1 января. /ТАСС/. Специалисты практически полностью восстановили подачу электроэнергии абонентам в Луганской Народной Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

"В результате ухудшения погодных условий (мокрый снег с дождем, образование наледи на ЛЭП) по состоянию на 06:00 1 января без электроснабжения остаются 579 абонентов, 12 трансформаторных подстанций в 6 населенных пунктах в 5 муниципальных округах", - говорится в сообщении.

Ледяные дожди и шквалистый ветер начались в ЛНР 9 декабря и стали причиной образования гололедицы, перебоев в работе мобильной связи, подаче электричества, воды и газа.