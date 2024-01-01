В Московском регионе на пять дней объявили оранжевый уровень опасности

Температура воздуха ожидается на 7-12 градусов ниже климатической нормы

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики Гидрометцентра России в Москве и Подмосковье в связи с сильными морозами, действовать он будет сразу пять дней.

Как пояснили ТАСС метеорологи, оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду, а также вероятность связанных с ней стихийных бедствий, нанесения ущерба. "Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - говорится в пояснении к такому режиму погодной опасности. Действует оранжевый режим до 08:00 5 января.

В новогоднюю ночь холоднее всего было в районе Дмитрова, где столбики термометров опустились до -15,1 градуса. Главная столичная метеостанция, расположенная на ВДНХ, сообщала о морозе до -12,9 градуса. Температура воздуха в столице немногим отличается от ночного минимума - она достигла -12,7 градуса.

Ранее заместитель столичного мэра Петр Бирюков сообщал, что с приходом резкого похолодания коммунальщики приступили к поэтапному повышению температуры в отопительных системах города. Он пояснил, что регламенты предписывают выбирать технологические режимы систем в зависимости от температуры наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно на основании краткосрочного прогноза погоды. Корректировка же производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков.

Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра, предстоящей ночью мороз в столице может окрепнуть до -20 градусов на фоне облачной с прояснениями погоды и местами небольшого снега. По области столбики термометров могут опуститься до -23 градусов. Днем во второй день нового года в Москве будет около -16...-18 градусов мороза, по области - до -20 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.