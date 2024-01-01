В Петербурге внедрили новые нормативы накопления ТКО для 43 категорий объектов

По словам зампредседателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Ивана Казакова, в 2025-2026 годах работа по восстановлению нормативов будет проводиться заново

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для 43 категорий объектов вместо предыдущих 14 начали действовать в Санкт-Петербурге с 1 января. Показатели по новым категориям в большинстве случаев меньше действующих, сообщили ТАСС в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города.

"Новые нормативы определены для 43 категорий объектов, что более чем втрое превышает количество существующих 14. В отдельные категории выделены СНТ, общежития, бизнес-центры, развлекательные центры, выставочные залы и музеи, дома отдыха, спортивные клубы, центры, комплексы, отдельные виды образовательных учреждений и другие объекты. Ранее категории для таких объектов не выделялись. Значения по новым и актуализированным категориям в большинстве случаев меньше действующих. Новые нормативы вступают в силу с 1 января 2024 года", - рассказали в комитете.

Заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Иван Казаков отметил в беседе с ТАСС, что эти нормативы будут действовать в 2024 году, а в 2025-2026 годах работа по восстановлению нормативов будет проводиться заново.

"Мы хотим более детально проработать категории общественного назначения, потому что даже сейчас к нам поступают предложения ввести дополнительные новые категории, которые не были учтены в 2022 году при замерах", - объяснил Казаков.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество ТКО, образующихся в единицу времени. Норматив накопления является одной из составляющих расчета размера платы за услугу по обращению с отходами. В 2022 году по заказу комитета по природопользованию были проведены натурные измерения массы и объема ТКО. В 2023 году расчеты выполнили, также были получены и учтены рекомендации Российского экологического оператора.