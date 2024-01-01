Путин поздравил газету "Красная звезда" со 100-летием выхода первого номера

Президент России отметил, что газета всегда отстаивала идеалы патриотизма и гражданственности

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов газеты "Красная звезда" со 100-летием выхода первого номера.

"Этот впечатляющий юбилей - большая, знаменательная дата для сотрудников и ветеранов издания, для всех российских СМИ, - говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. - История легендарной "Красной звезды" крепкими, нерушимыми узами связана с ратной летописью отечественных вооруженных сил. Оставаясь в центре важнейших событий, она всегда отстаивала непреходящие идеалы патриотизма и гражданственности, была открыта для новых содержательных проектов и талантливых авторов - известных писателей и поэтов, настоящих мастеров репортажа и публицистики".

Путин подчеркнул, что самого глубокого признания заслуживают героизм, отвага и мужество военных корреспондентов газеты, которые с честью выполняли свой профессиональный долг на фронтах Великой Отечественной войны.

"Нынешний коллектив газеты достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников. Сегодня главное, приоритетное направление вашей работы - оперативная и объективная информация о специальной военной операции, восстановлении мирной жизни в Донбассе и Новороссии", - добавил президент. Он отметил, что газета знакомит читателей с армейскими буднями, достижениями военной науки, а также с деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

В заключение президент пожелал успехов коллективу и ветеранам газеты и поздравил их с Новым годом.

Первый номер газеты "Красная звезда" вышел в Москве 1 января 1924 года. Во время Великой Отечественной войны "Красная звезда" была одной из ведущих общенациональных газет, в ней печатались такие авторы, как Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Константин Симонов и Алексей Толстой. Ныне издание является центральным печатным органом Министерства обороны РФ.