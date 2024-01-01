В Заполярье прогнозируют рост турпотока почти на 10% в новогодние праздники

По словам председателя Комитета по туризму региона Александра Елисеева, особенной популярностью у туристов пользуются горнолыжные комплексы

МУРМАНСК, 1 января. /ТАСС/. Около 95 тыс. человек могут посетить Мурманскую область в новогодние праздники в 2024 году, что почти на 10% выше показателей аналогичного периода 2023 года. Повышенным спросом среди туристов пользуются горнолыжные комплексы региона, сообщил ТАСС председатель Комитета по туризму Заполярья Александр Елисеев.

"Порядка 87 тыс. жителей и гостей Мурманской области отдохнули в регионе в период новогодних каникул 2022-2023 года. Прогнозируемое количество гостей в период каникул 2023-2024 года - около 95 тыс. человек, что почти на 10% выше", - сказал Елисеев.

Он отметил, что особенной популярностью у туристов в Мурманской области пользуются горнолыжные комплексы региона, которых в Заполярье 11. "Лидером по принятым туристам в новогодние каникулы остается кластер "Хибины", который находится в границах городов Кировск и Апатиты. Основными объектами посещения являются горнолыжные склоны, экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня", арт-парк "Таинственный лес", - подчеркнул глава Комитета по туризму.

Елисеев добавил, что еще одним важным туробъектом в Кировске является Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского научного центра РАН, где можно увидеть тропические растения в период суровых северных морозов. В этом году сотрудники сада приготовили для туристов и местных жителей специальную новогоднюю программу, включающую уникальную экскурсию "Новогодние растения мира", которая проходит в течение лишь трех дней - перед Новым годом и в Рождество, детскую экскурсию-квест "По следам Робинзона".

"В Мурманске традиционно лидирующую позицию по посещению занял Арктический выставочный центр "Атомный Ледокол "Ленин". Набирают популярность туристические объекты Кольского района, в том числе природный парк "Териберка", - заключил Елисеев.

В 2022 году в Мурманской области приняли почти 540 тыс. туристов, что выше допандемийного уровня. В 2023 году прогнозируется увеличение турпотока более чем на 10% - до 600 тыс. человек. В регионе намерены увеличить годовой турпоток в Заполярье до 1 млн туристов, привлекая их экологическим, экстремальным, гастрономическим, культурным и событийным туризмом. 2024 год в Заполярье объявлен Годом культурно-познавательного туризма.