Данных о пострадавших при землетрясениях в Японии россиянах не поступало

В генконсульстве РФ в префектуре Ниигата отметили, что дипмиссия продолжает отслеживать ситуацию

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Информация о пострадавших в результате серии произошедших в Японии мощных землетрясений гражданах РФ на текущий момент не поступала. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в префектуре Ниигата, которая оказалась в эпицентре подземных толчков.

"Находимся на связи с экстренными службами, на данный момент сообщений о пострадавших российских гражданах не поступало", - отметили в российской дипмиссии, подчеркнув, что генконсульство продолжает отслеживать ситуацию.