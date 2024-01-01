СК возбудил дело после столкновения катера со скалой в Таиланде, где погиб ребенок из РФ

Речь идет об уголовном деле по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения туристического катера со скалой в Таиланде, где погибла девочка из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту происшествия в Таиланде с катером, на борту которого находились россияне, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 31 декабря 2023 года в результате столкновения туристического катера, на борту которого находились пассажиры из России, со скалами в районе острова Майтон Королевства Таиланд граждане получили различные травмы, один ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Следователем выполняется весь комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и условий произошедшего", - заключили в СК.

Ранее генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что в результате происшествия погибла пятилетняя девочка, шестеро российских граждан получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали два члена экипажа, оба граждане Таиланда.