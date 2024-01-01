Суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой из-за видео с нецензурной лексикой

Предприниматель Александр Морозов также требовал взыскать с компании и самой ведущей 10 млн рублей солидарно

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы отказался заблокировать YouTube-канал ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой по требованию предпринимателя и общественного деятеля Александра Морозова из-за размещенных на этом ресурсе роликов с ненормативной лексикой. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд решил в удовлетворении исковых требований Морозова Александра Ивановича к ИП Узенюк А. В. и ООО "Гугл" о взыскании компенсации морального вреда, блокировке аккаунтов и каналов в сети Интернет, удалении публикаций, обязании принести извинения, блокировке аккаунтов, запрете заниматься любой публичной деятельностью отказать", - сказано в документе.

В решении суда отмечается, что Морозов просмотрел 84 ролика на канале "Настя Ивлеева" и обнаружил, что ведущая "занимается распространением информации в неприличной форме, сопровождающейся нецензурной бранью в общественных местах, тем самым оскорбляет человеческое достоинство, общественную нравственность, демонстрируя явное неуважение к обществу". В связи с этим он потребовал от ООО "Гугл" заблокировать аккаунт ведущей на YouTube, а также взыскать с компании и самой Ивлеевой 10 млн рублей солидарно.

Однако, как говорится в решении суда, интересы истца та информация, которая упоминается в роликах на канале "Настя Ивлеева", не затрагивает. Кроме того, суд установил, что видеоматериалы, которые просматривал Морозов, имеют маркировку 18+, а потому защищены внутренними механизмами YouTube от просмотра этих роликов несовершеннолетними. На основании этого иск был отклонен судом в полном объеме.