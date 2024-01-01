Мишустин поздравил Кирилло-Белозерский музей-заповедник со 100-летием

Премьер-министр РФ отметил, что музей-заповедник является национальным достоянием

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника со 100-летием.

"Уникальный архитектурный комплекс является национальным достоянием, одним из особо ценных объектов культурного наследия народов России, - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте правительства. - Многие десятилетия он хранит историю древней монастырской обители Белозерского края, рассказывает о святынях и духовной жизни Русского Севера". Премьер добавил, что заповедник объединяет "непревзойденные по красоте" памятники архитектуры, монастыри, деревянные храмы и соборы, а в музейных коллекциях находятся фрески Дионисия, живопись и графика, рукописные и старопечатные книги, предметы декоративно-прикладного и народного искусства.

"Знаменитый музей является признанным культурным и научным центром, ведет большую исследовательскую работу, а также выставочную деятельность. Благодаря масштабной реставрации здесь воссоздается исторический облик церкви Преображения, башен, палат, крепостных стен", - напомнил Мишустин. Он также отметил, что ежегодно в музей-заповедник стремятся попасть тысячи жителей Вологодской области и туристов.

В заключение глава Правительства пожелал удачи, дальнейших успехов, новых проектов и всего наилучшего сотрудникам музея-заповедника.

1 января 1924 года на территории Кирилло-Белозерского монастыря был создан Кирилловский историко-художественный музей, который позже стал Кирилло-Белозерским историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. Сейчас он включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.