В России в новогодние праздники проходят массовые рейды по выявлению пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД также призвали всех участников дорожного движения своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно или управляют автомобилем в нетрезвом состоянии

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Массовые рейды по выявлению пьяных водителей проходят на дорогах России в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

"В период новогодних праздников и длительных выходных дней повсеместно на дорогах работают дополнительные наряды ДПС. На постоянной основе проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", - сказали в ведомстве.

Как отметили в ГИБДД, профилактика аварийности с участием пьяных водителей остается одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции. В ГИБДД также призвали всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Со своей стороны сотрудники Госавтоинспекции готовы принять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.

"Автоинспекторы по всей стране продолжат нести службу в усиленном режиме вплоть до окончания новогодних праздников", - подчеркнули в ГИБДД.

Последние несколько лет аварийность с участием нетрезвых водителей снижается. В 2023 году эта тенденция сохранилась. За 11 месяцев прошлого года на дорогах РФ на 9,9% сократилось количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения. Число погибших и раненых в таких ДТП сократилось на 16,5% и 9,7% соответственно.