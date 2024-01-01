В Москве в новогоднюю ночь родились 54 ребенка

Среди них 29 мальчиков

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. 54 ребенка появились на свет в Москве в новогоднюю ночь, новорожденные и их матери чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве родились 54 ребенка: 25 девочек и 29 мальчиков. Первый младенец в 2024 году появился на свет в перинатальном центре ГКБ имени Л. А. Ворохобова. Его вес составил 3 190 г. В роддоме ГКБ №52 девочка родилась всего за 10 минут до боя курантов - вес малышки составил 3,3 тыс. г. Оба ребенка чувствуют себя хорошо и отдыхают вместе со своими мамами", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, о матерях и детях заботились сотрудники акушерско-гинекологической службы Москвы: врачи, акушеры и медсестры.

"В системе московского здравоохранения с большим вниманием относятся к вопросам здоровья мам и малышей. Роддома и перинатальные центры столицы оснащаются самым современным оборудованием, позволяющим оказывать эффективную медицинскую помощь", - заключили в пресс-службе.