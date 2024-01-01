Национальные общины России за год накормили пловом 150 тыс. жителей РФ и зарубежья

Советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Казбек Фарниев отметил, что акция "Народы вместе - сквозь года" впервые вышла на международный уровень

ВОЛГОГРАД, 1 января. /ТАСС/. Представители национальных общин нескольких регионов России в рамках акции "Народы вместе - сквозь года" в 2023 году передали 2,5 тыс. тонн гуманитарного груза, а также накормили пловом 150 тыс. жителей Донбасса, Армении, Афганистана, Сирии. Об этом ТАСС сообщил советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН), председатель волгоградской организации "Дом Дружбы" Казбек Фарниев.

Общероссийская акция "Народы вместе - сквозь года" проходит с весны 2022 года. ФАДН доверило координировать сбор помощи в рамках проекта волгоградской общественной организации "Дом дружбы". Изначально акция стартовала в Донбассе, однако в 2023 году ее география была расширена. Во время посещения жителей активисты "Дома дружбы" по традиции готовят плов и кормят им всех желающих.

"В этом году акция "Народы вместе - сквозь года" впервые вышла на международный уровень. Мы были в Сирии, Афганистане, Армении, сейчас у нас планируется Палестина. За этот год мы накормили пловом где-то 150 тыс. человек, включая Донбасс", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в текущем году национальные общины России в рамках акции передали в новые регионы России и зарубежные страны более 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи, что в два раза больше, чем в 2022 году. Среди переданных товаров - продукты питания, средства личной гигиены, лекарства. "Акция будет продолжена однозначно в 2024 году по всем направлениям. Мы хотим на африканское направление выйти, географию будем расширять", - добавил Фарниев.

В сборе гуманитарной помощи - продуктов питания и предметов первой необходимости - участвовали представители национальных общин более 30 регионов России - от Дальнего Востока до Северного Кавказа. Акцию "Народы вместе - сквозь года" поддерживают Минобороны, МЧС, Россотрудничество, федеральный "Дом народов России".