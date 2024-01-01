Мэр Белгорода сообщил о распространении фейка о минировании города

По словам Валентина Демидова, в городе усилен контроль за безопасностью

ТАСС, 1 января. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале о распространении фейковой информации о минировании улиц минами лепесток, в городе усилили контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях.

"В соцсетях распространяется информация о минировании "лепестками" улиц города Белгорода. Это фейк! В Белгороде усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях. Круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств. Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало", - написал он.

Также он призвал быть бдительными и доверять только официальным источникам.