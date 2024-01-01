Более 2,1 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в новогоднюю ночь в РФ

Для обеспечения правопорядка задействовали более 44 тыс. сотрудников органов внутренних дел

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 2,1 млн человек приняли участие в 4,3 тыс. праздничных мероприятий в новогоднюю ночь в России, правонарушений при этом не допущено. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Свыше 2,1 млн жителей и гостей России приняли участие в более чем 4,3 тыс. праздничных мероприятий, состоявшихся в ночь на 1 января 2024 года. Серьезных нарушений правопорядка не зарегистрировано", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что для обеспечения правопорядка были задействованы более 44 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Также привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин. "Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний", - подчеркнула представитель ведомства.