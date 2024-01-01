Прохождение цунами не повлияло на жизнь в Хабаровском крае

МЧС осуществляет постоянный мониторинг обстановки

ХАБАРОВСК, 1 января. /ТАСС/. Прохождение волны цунами после землетрясений в Японии не повлияло на жизнедеятельность населения Хабаровского края, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Подход волны цунами к побережью Хабаровского края не привел к нарушению условий жизнедеятельности населения. Существенных изменений уровня воды не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Центр и управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю осуществляют постоянный мониторинг обстановки. Заранее было проведено оповещение органов местного самоуправления, начальников портов, судов.

Ранее в регионе объявляли угрозу цунами. На прибрежных территориях Хабаровского края в Ванинском, Советско-Гаванском, Аяно-Майском, Охотском районах ждали повышения уровня воды до 33 см.

Опасности для населения нет. Угроза цунами объявлялась также на Сахалине, в городах Приморья.

В Японии 1 января произошло более 30 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из которых составила 7,6. Эпицентр подземных толчков находился вблизи префектур Исикава и Ниигата. Специалисты национального метеорологического управления страны предупреждают о том, что афтершоки продолжатся в ближайшую неделю. Особенную опасность представляют следующие два-три дня, в ходе которых есть вероятность повторения мощных подземных толчков магнитудой выше 7. Японские сейсмологи призывают местных жителей к максимальной бдительности. По последним данным, более 20 человек получили травмы различной степени тяжести в результате удара стихии, в нескольких городах на западе страны спасатели работают над ликвидацией крупных пожаров.