Новогодний фейерверк на севере ОАЭ побил два мировых рекорда

Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная линия фейерверков на воде и как самая длинная линия фейерверков в небе

ДУБАЙ, 1 января. /ТАСС/. Новогодний фейерверк в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу в двух номинациях - как самая длинная линия фейерверков на воде и как самая длинная линия фейерверков в небе. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте по развитию туризма Рас-эль-Хаймы.

Местом проведения шоу стала береговая линия длиной 4,5 км между искусственным архипелагом Аль-Марджан и районом Аль-Хамра. Помимо установленных на воде фейерверков, в нем были задействованы более 1 тыс. пиротехнических и светодиодных дронов, а также легкомоторные самолеты, выполнявшие фигуры высшего пилотажа.

Во время мероприятия дроны продемонстрировали в воздухе фигуры, отсылающие к характерному для Рас-эль-Хаймы природному ландшафту, основными составляющими которого являются пустыня, берег Персидского залива и горы Хаджар. Движения дронов гармонировали с музыкальными произведениями, созданными специально для новогоднего шоу.

По словам представителя департамента, за восьмиминутным представлением наблюдали около 50 тыс. человек. В 2022 году эмират Рас-эль-Хайма также установил два мировых рекорда в номинации "Самое большое количество дистанционно управляемых дронов, запускающих фейерверки одновременно", и "Самое большое предложение в небе, сформированное дистанционно управляемыми дронами".