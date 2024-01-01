Путин приехал в госпиталь Вишневского прояснить некоторые вопросы с прямой линии

Речь идет о вопросах, связанных с жильем, дополнительным обучением военных в ходе реабилитации, а также оформлением для них документов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил 1 января Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Минобороны РФ в Красногорске. Он осмотрел само медучреждение и в том числе прояснил вопросы, поступавшие на прямую линию по реабилитации раненых бойцов СВО.

"У меня конкретная цель. Госпиталь, лечение - я знаю, что все хорошо здесь. Все хорошо не бывает, но в целом. Что меня интересует? На прямой линии были вопросы, связанные с тем, что ребятам после ранения приходится куда-то ездить в свою собственную часть, получать документы, - обратился Путин в начале осмотра к статс-секретарю - замминистра обороны РФ Николаю Панкову. - У вас в ведомстве говорят, что этого делать не надо или во всяком случае уже не надо".

Также Путин указал на вопросы, связанные с дополнительным обучением военных в ходе реабилитации, а также с оформлением для них документов и решением вопросов с жильем. "Я хочу посмотреть, [как решаются эти вопросы]", - сказал президент.

Глава государства осмотрел различные палаты, учебный класс для переподготовки, гимнастический зал, бассейн и другие помещения. Путину показали тренажеры для реабилитации бойцов, в том числе для развития мелкой моторики. Президенту также рассказали о жилищном обеспечении военнослужащих. "Нет случаев, чтобы здесь [кто-то] завершил лечение, реабилитацию без решения жилищной проблемы. И не только в этом госпитале. Это подход [применяется] по всем госпиталям", - доложил Панков.

Глава государства отдельно поинтересовался работой военно-врачебных комиссий. "На прямой линии люди задавали вопрос о том, что ребятам приходится после излечения ехать в свои части, чтобы получить документы для военно-врачебной комиссии", - обозначил проблему Путин. Панков же ответил, что такая ситуация невозможна, и допустил, что автор этого вопроса оговорился. Путин решил лично проверить, как действует военно-врачебная комиссия в госпитале. Ему рассказали о структуре и порядке работы. Выслушав подробный доклад, президент подытожил: "Главное - работа комиссии налажена". "Во всяком случае, никуда ехать отсюда для получения этих документов не нужно", - удовлетворенно добавил он.

После осмотра госпиталя Путин провел встречу с военнослужащими и ответил на их вопросы. Это стало первым публичным рабочим мероприятием главы государства в новом году.