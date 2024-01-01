Более 120 тыс. человек встретили Новый год на выставке "Россия"

Для гостей праздника куранты били 11 раз - по количеству часовых поясов России

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 120 тыс. человек встретили Новый год на Международной выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе дирекции.

"Новогодние мероприятия 31 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" посетили свыше 120 тыс. человек. Для них куранты били 11 раз - по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и их семьи", - говорится в сообщении.

Программа праздника была приурочена к наступившему в 2024 году Году семьи - были организованы шествия Дедов Морозов и различные конкурсы возле главной уличной сцены выставки. Кроме того, со сцены звучали слова благодарности участникам СВО, волонтерам и врачам, работающим с Вооруженными силами.

"На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми - главных гостей выставки. Их встречали любимые герои сказок - Снегурочка, Емеля на печи, Щелкунчик, Морозко и другие персонажи. В Павильоне Е "Мир цифры" прошел новогодний утренник для всей семьи, а в "Ново-Простоквашино" открылась резиденция Деда Мороза и стартовала серия ежедневных мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба", - сообщили организаторы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. За первые два месяца работы выставки "Россия" ее посетили уже более 3,5 млн человек.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.