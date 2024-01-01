Ленинградский госархив в Выборге с 1 января открыл онлайн-доступ к документам

В частности, доступны указ королевы Швеции Кристины 1635 года и уголовное дело XVIII века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Ленинградский областной государственный архив в Выборге с 1 января открыл удаленный доступ к хранящимся в нем документам, в числе которых материалы по истории Российской империи, Швеции, Финляндии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.

"Ленинградский госархив в Выборге с 1 января 2024 года открыл онлайн доступ к документам, а это более 1,2 млн дел: от указа королевы Швеции Кристины 1635 года до уголовного дела XVIII века и описи квартиры члена Госдумы и одного из лидеров Февральской революции 1917 года Михаила Родзянко", - говорится в сообщении.

В частности, доступны материалы по истории Ленобласти с момента ее основания в 1927 году; метрические книги Выборгского духовного правления Санкт-Петербургской консистории; документы штаба лагеря военнопленных Выборгского военного округа 1941-1944 годов и многие другие.

По данным на странице архива в сети "ВКонтакте", получить эту услугу смогут зарегистрированные пользователи портала "Архивы Ленинградской области".