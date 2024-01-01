Почти 500 тыс. человек посетили уличные мероприятия в Москве в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в городе прошли концерты, световые шоу и театрализованные постановки

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Около полумиллиона человек встретили Новый год на городских площадках в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Почти полмиллиона человек встретили Новый год на центральных площадках в каждом округе столицы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество", - написал мэр.

Он добавил, что для москвичей и гостей города в ночь с 31 декабря на 1 января прошли концерты, световые шоу и театрализованные постановки. Праздничная программа охватила 21 столичный парк и 12 окружных площадок. Традиционно одной из главных стала ВДНХ: здесь показали ледовое шоу и спектакли о символах - покровителях годов.

"До 3 часов ночи работали 26 площадок "Путешествия в Рождество" - крупнейшего зимнего фестиваля Европы", - заключил Собянин.