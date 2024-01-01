Новогодняя ночь в Москве прошла без коммунальных сбоев

Как уточнил мэр города Сергей Собянин, энергетики также поднимали температуру в системе отопления в связи с резким похолоданием

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Системы жизнеобеспечения в Москве в новогоднюю ночь работали без аварий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Специалисты городских служб в новогоднюю ночь организовали безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения. На дежурстве были 1 781 аварийно-восстановительная бригада, порядка 1,5 тыс. человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и 7 вертолетов", - написал мэр.

Он добавил, что Москву убирало больше 10 тыс. единиц техники. Энергетики поднимали температуру в системе отопления в связи с резким похолоданием. "В итоге все прошло без сбоев", - резюмировал Собянин.

Как уточнил в беседе с ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков, городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников, до 8 января включительно. Заммэра отметил, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - заверил Бирюков. По его словам, особое внимание в праздничные дни уделяется уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий.