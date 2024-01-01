Число стипендиатов главы Дагестана в московских вузах за три года увеличилось на 52%

По словам постоянного представителя республики при президенте России Владислава Толстюка, требования к ним ежегодно ужесточаются

МАХАЧКАЛА, 1 января. /ТАСС/. Число студентов - стипендиатов главы Дагестана, обучающихся в вузах Москвы, за три года увеличилось на 52%. Об этом ТАСС сообщил постоянный представитель республики при президенте России Владислав Толстюк.

"В 2021 году 22 студента-отличника в московских вузах стали стипендиатами главы Дагестана, в 2022 году - 33 студента-отличника, а в 2023 году было 112 обращений претендентов на стипендию, из них отобрали 50 кандидатур. В итоге в 2023 году республиканский отбор прошли 45 студентов-отличников (родом из Дагестана) и стали стипендиатами главы региона. Таким образом, по сравнению с 2021 годом на 52% увеличилось количество стипендиатов главы республики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, требования к стипендиатам ежегодно ужесточаются. "Помимо отличной учебы, от студентов требуются наличие научных публикаций, [это] победители республиканских, всероссийских, международных, вузовских олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, конкурсов профессионального мастерства, направленных на выявление достижений в учебе, проведенных в течение одного учебного года, предшествующего назначению стипендии", - добавил Толстюк.

Ранее власти региона увеличили с 2 до 5 тыс. рублей размер стипендии для дагестанских студентов, обучающихся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга.