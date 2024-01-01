Комбат Трошин сравнил общение с Путиным в Ново-Огареве с разговором с соседом

Павел Белецкий, другой участник встречи, также отметил непринужденную обстановку на встрече с президентом РФ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Командир мотострелкового батальона 5-й бригады 1-го армейского корпуса Александр Трошин, ранее отличившийся в боях за Марьинку, охарактеризовал сегодняшнее общение с президентом РФ Владимиром Путиным как "разговор соседа с соседом".

"Мы очень хорошо побеседовали, я бы сказал, плодотворно. Приятная встреча, неожиданная. Во-первых, изначально было волнительно. Мне кажется, наверное, проще в бой сходить. Потом, когда начали общение, [стал] простой разговор, как соседа с соседом", - рассказал боец в комментарии Первому каналу.

Другой участник встречи Павел Белецкий также подметил, что встреча с Путиным прошла в непринужденной обстановке. "Он нас встретил, поздравил с Новым годом, пригласил на, так сказать, банкет, - поделился он. - Тоже в непринужденной обстановке мы пообщались, рассказали о своих впечатлениях, о том, как у нас проходит служба, что делаем. Он тоже поделился с нами своими впечатлениями, поздравил нас, сказал слова благодарности".

Путин в первый день года провел две встречи - сначала с военнослужащими в госпитале им. А. А. Вишневского (Московская область), а затем в Ново-Огареве с участниками спецоперации, представляющими разные виды войск.