Кадыров сообщил о создании в Чечне нового города Ойсхар

Он включил в себя три сельских поселения

ГРОЗНЫЙ, 1 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании в регионе нового города Ойсхар, который включил в себя Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Теперь данный населенный пункт получил городской статус, что, безусловно, должно положительно отразиться на его дальнейшем развитии, способствовать росту благополучия местных жителей", - написал Кадыров.

По его словам, в дальнейшем власти региона будут вести активную работу по развитию нового города, привлекать инвестиции и создавать наиболее благоприятные условия для бизнеса.

Кадыров отметил, что такое решение принесет пользу населению и всей республике. "Я искренне поздравляю жителей Ойсхара с образованием нового города в новом, 2024 году", - добавил он.

Ранее Кадыров поручил парламенту региона также рассмотреть вопрос придания статуса городов селам Серноводское и Наур.