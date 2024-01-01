Китай зафиксировал рост пассажиропотока на 78% в новогодние праздники

По сведениям Министерства транспорта КНР, жители страны совершили более 128 млн поездок за три дня

ПЕКИН, 1 января. /ТАСС/. Китайцы за три дня празднования Нового года совершили более 128 млн поездок, что на 78,4% больше, чем год назад. Об этом сообщило Министерство транспорта КНР.

По предварительным подсчетам, только по железной дороге они ездили 44,2 млн раз - на 177,5% больше по сравнению с аналогичным праздничным периодом годичной давности.

По данным министерства, с субботы по понедельник пассажиропоток воздушного транспорта оказался близок к 5,19 млн.

После пандемийных ограничений население страны также стало значительно больше путешествовать по автомобильным дорогам и водным путям.