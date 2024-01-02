Получившим гражданство РФ водителям с 1 апреля придется пересдавать экзамен на права

Изменения не коснутся граждан Белоруссии, которые получили вид на жительство в России

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Все водители, получившие российское гражданство или вид на жительство, не смогут управлять автомобилем по иностранным правам, если с момента переезда в Россию прошло более года. Им придется пересдать экзамен на получение российского водительского удостоверения, следует из соответствующего закона.

"Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года", - сказано в документе. Закон устанавливает, что иностранные и международные водительские права признаются недействительными спустя год с даты получения иностранцами вида на жительства РФ или российского гражданства. Требование распространяется и на россиян с иностранными правами, которые те, например, оформили во время длительного нахождения за границей. Эти документы россиянам также придется заменить спустя год с даты первого въезда в РФ.

Исключения составят водительские права россиян, выданные в Белоруссии, и граждан Белоруссии, получивших вид на жительство в РФ. Также смогут получить водительское удостоверение на основании иностранных водительских прав без прохождения обучения, сдачи экзаменов и предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для управления ТС сотрудники дипломатических представительств и члены их семей. Если автомобилист будет ездить с недействительными правами в России, ему грозит штраф (до 15 тыс. рублей) и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.

Российские водительские удостоверения на основании иностранных национальных прав наиболее популярных категорий (М - мопеды, скутеры, легкие квадроциклы, А - мотоциклы, В - легковые машины и подкатегорий А1, В1 - легкие мотоциклы, трициклы и квадрициклы) будут выдавать после успешной сдачи теоретического экзамена. Автошколу при этом посещать не надо. Практический экзамен в ГИБДД таким водителям также не придется сдавать. Обязательным условием для получения прав будет предоставление медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем.

Водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) должны будут пройти полный цикл обучения в автошколах и сдать экзамены. Водители, имеющие открытые категории B и CE (грузовик с прицепом), автоматически получат категорию BE (легковой автомобиль с прицепом) при условии, что стаж управления легковым автомобилем составляет не менее года. Согласно закону, запрещено будет претендовать на права категории D (автобус) гражданину, который не имеет стажа управления легковым авто или грузовиком сроком как минимум год. К сдаче экзаменов на право управления трициклами, квадрициклами, средними грузовиками будут допускать с 17 лет (раньше - с 18 лет).

Как отмечали инициаторы поправок в закон, изменения необходимы, потому что зачастую иностранцы, получившие гражданство РФ или вид на жительство, не спешат менять водительские права и уклоняются от прохождения обязательного медицинского освидетельствования.