Эксперт спрогнозировал рост заболеваемости инфекциями среди детей на середину января

При этом врач-педиатр Евгений Тимаков не исключил, что локальные вспышки заболеваемости возможны и в период школьных каникул

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Подъем заболеваемости инфекционными болезнями, в том числе гриппом, ОРВИ и ковидом среди детей ожидается в России в середине января. Об этом ТАСС сообщил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Эксперт пояснил, что в период каникул будет стабилизация эпидемиологической ситуации. "А потом, после новогодних каникул, отмечается повторный рост заболеваемости, с середины января", - сказал он.

При этом в период школьных каникул также нельзя исключать локальные вспышки заболеваемости, добавил Тимаков. Он пояснил, что это происходит, в том числе из-за того, что родители приводят заболевших детей в общественные места.

Отвечая на вопрос о нынешней ситуации с заболеваемостью среди детей, эксперт отметил, что количество обращений значительно превышает статистические данные. "Потому что многие обращаются, когда заболевание уже невозможно типировать, соответственно, эти случаи не попадают в статистику по заболеваемости", - подчеркнул инфекционист.

Тимаков рассказал, что сейчас циркулирует несколько различных вирусов: грипп, коронавирус, метапневмовирус, микоплазменная инфекция, а также встречаются риновирусная и парагриппозная инфекции. "Каждая из этих инфекций требует своих профилактических мероприятий, в том числе карантинных, и свои методы лечения", - добавил он.