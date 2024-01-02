Запрет для уклонистов от армии сдавать экзамены на права закрепят в регламенте МВД РФ

Также получить водительское удостоверение не смогут те, у кого истек срок действия паспорта или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Запрет допуска к экзамену на получение водительских удостоверений кандидатов, которые уклоняются от явки по повестке в военкомат, с 1 апреля планируют закрепить в административном регламенте МВД России по проведению экзаменов на права и выдаче водительских удостоверений. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Так, в документе предусматривается, что лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата, не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение. Такое ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет принято решение об отмене временных мер и снятия соответствующей отметки в реестре.

Кроме того, согласно проекту приказа, если в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медзаключения.

Также в допуске к экзаменам на права откажут тем, кто не имеет права на управление автомобилем, при этом подвергнут административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Эти лица не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию.

В регламенте также уточняется процедура обмена водительских прав, обязывающая иностранцев с национальными удостоверениями менять их на российские в течение года после получения вида на жительство или российского гражданства. Данные нормы отсутствуют в ныне действующем административном регламенте. Планируется, что новый регламент с изменениями вступит в силу с 1 апреля 2024 года вместе с федеральным законом, утверждающим эти положения.

О временных ограничениях в отношении уклонистов от явки по повестке

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. В частности, как следует из закона, вводятся временные ограничения за неявку военнообязанных в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки. Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита. При этом субъекты РФ смогут вводить дополнительные меры - ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. Решение о применении таких мер может быть обжаловано в судебном и досудебном порядке.

Как отмечал глава ГИБДД РФ Михаил Черников, граждане, которые не явились по повестке в военкомат, не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобили. По его словам, информационная база обновляется каждый день.