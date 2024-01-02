В Японии полностью отменили угрозу цунами

Предупреждение действовало почти 20 часов

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Национальное метеорологическое управление Японии полностью сняло угрозу цунами для всего западного побережья страны, объявленную после серии произошедших в понедельник мощных землетрясений. Предупреждение об угрозе так называемого большого цунами действовало в Японии почти 20 часов.

Это был первый случай с 2011 года, когда в стране объявили угрозу "большого цунами". Местами высота обрушившихся на японское побережье волн достигала 5 м. В то же время каких-либо данных о пострадавших или серьезных разрушений именно в результате цунами пока не поступало.

В Японии с понедельника произошло уже более 160 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Эпицентр подземных толчков находился вблизи префектур Исикава и Ниигата. Специалисты национального метеорологического управления страны предупреждают, что афтершоки продолжатся в ближайшую неделю. Особенную опасность представляют ближайшие два-три дня, в ходе которых есть вероятность повторения мощных подземных толчков магнитудой выше 7,0. Японские сейсмологи призывают местных жителей к максимальной бдительности.