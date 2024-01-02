В Италии умер старейший житель страны

Ему было 111 лет

РИМ, 2 января. /ТАСС/. Самый долгоживущий человек в Италии Триполи Джаннини умер в возрасте 111 лет в итальянской провинции Ливорно на западном побережье Тосканы. Об этом в понедельник сообщила газета La Stampa со ссылкой на муниципалитет.

Он умер утром 31 декабря в кругу семьи в своем доме в коммуне Чечина. Джаннини был самым пожилым среди Берсальери - элитного армейского корпуса, в котором он служил.

Джаннини родился в Чечине 20 августа 1912 года. Он был свидетелем множества исторических событий XX века, включая две мировые войны, избрание около дюжины пап, монархию и республику, отмечает газета.