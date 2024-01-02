Мишустин поздравил президента Туркмении с Новым годом

Председатель правительства России отметил, что многоплановое сотрудничество с государством в полной мере отвечает интересам РФ

АШХАБАД, 2 января. /ТАСС/. Сотрудничество России и Туркмении в 2023 году поступательно развивалось, его расширение полностью отвечает интересам РФ. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в новогоднем поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову.

"В 2023 году отношения России и Туркменистана поступательно развивались на основе принципов дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства. <...> Убежден, что в 2024 году многоплановое двустороннее сотрудничество продолжит расширяться, создавая благоприятные условия для запуска новых взаимовыгодных инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Туркменистана", - написал Мишустин. Текст его поздравления приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Глава правительства РФ отметил также, что в прошлом году укреплялось торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное взаимодействие, "воплощались в жизнь перспективные проекты в энергетике, промышленности, на транспорте и в культурно-гуманитарной сфере".

Он пожелал Бердымухамедову здоровья, благополучия и новых успехов, а дружественному народу Туркмении - счастья и процветания.